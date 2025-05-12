Meteorolojiden Tunceli ve çevresi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Tunceli genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Uyarıya göre yağışlar, saat 12.00 ile 23.00 arasında etkili olacak. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların ve trafikte olan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.