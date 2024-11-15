Tunceli’de, düzenlenen gezide yollarını kaybeden 5 kız çocuğunun yeri dron ile tespit edildi. Çocuklar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak öğretmenlerine teslim edildi.

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Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 14 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğu, katıldıkları gezide yollarını kaybedince, 112’yi arayarak ormanlık alanda kayboldukları ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma iç güvenlik timi ile bir komando timinden oluşan 24 kişilik ekip sevk edildi. 2 dron ile yapılan aramada yaklaşık 40 dakika sonra kaybolan çocukların yerleri tespit edildi. Jandarma tarafından bulundukları bölgeden alınan çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.

Kaynak: iha