Tunceli’de doğal ve beşeri afetlere karşı birçok kurumun katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi.

Tunceli’de, doğal ve beşeri afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla önemli bir eğitim programı hayata geçirildi. Tunceli AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Afet Platformu, Tunceli Belediyesi, Munzur Üniversitesi ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 35 gönüllü afet bilinci ve müdahale becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen tatbikatlarla katılımcılar, muhtemel bir afet anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini sahada tecrübe etti.

Organizasyon, kurumlar arası dayanışmanın ve koordinasyonun afetlerle mücadeledeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Tunceli’de toplumsal farkındalık ve hazırlık düzeyinin artırılmasına katkı sağlayan çalışma, gönüllülerin yoğun ilgisiyle başarıyla tamamlandı.