Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünün 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet sergisi, Tunceli Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına Vali Yardımcıları Ertuğrul Aslan, Fikret Dağ, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Aşkın, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslışah Açıkses, fakülte yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, Munzur Üniversitesi olarak sanatı yalnızca bir alan değil, bir yaşam biçimi olarak benimsediklerini belirtti. Öğrencilerin sergide sergiledikleri özgün eserlerin, üniversitenin eğitim anlayışının ve vizyonunun bir yansıması olduğunu aktaran Peker, öğrencileri tebrik etti.

Sergide, Resim Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin "Proje 1 ve 2" dersleri kapsamında hazırladıkları ve tez konularıyla örtüşen 46 eser yer aldı. Mitolojik karakterlerden melankoliye, sanatta ölü hayvan temalarından çeşitli çağdaş yaklaşımlara kadar uzanan temalar; yağlı boya, akrilik ve suluboya gibi geleneksel tekniklerin yanı sıra yenilikçi sunumlarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.