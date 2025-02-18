Meteoroloji, Tunceli ve çevresinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.02.2025 Çarşamba günü Tunceli’nin il genelinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 santim ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santim ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.