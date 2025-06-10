Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindek Tunçbilek Lisesi’nin 1975-76 dönemi ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50. yıl dönümünü coşku ve duygu dolu bir etkinlikle kutladı. Tavşanlı’daki termal tesislerinde Güngör Bal ve Mustafa Aydın’ın öncülüğünde organize edilen buluşmaya, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 26 eski öğrenci katılım gösterdi.

Etkinliğe özel bir renk katan isimler ise aynı lise mezunlarından olan TRT sanatçısı Orhan Ayaz ve hem TRT sanatçısı hem de öğretim görevlisi Mehmet Gezer oldu. Ayaz ve Mehmet Gezer, canlı müzik performansıyla programa büyük bir coşku kattı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Güngör Bal, "Biz 1975-76 Tunçbilek Lisesi ilk mezunlarıyız. O dönem 44 arkadaş mezun olmuştuk." dedi.

Mustafa Aydın ise bu anlamlı buluşmanın 50. yıllarına denk gelmesinin önemine vurgu yaparak, "44 Değerli arkadaşımızdan ne yazık ki beşini kaybettik. Bugün geri kalan 26 arkadaşımızla ve eşleriyle birlikte 43 kişi bir araya gelerek bu özel yılı kutladık. Çok mutlu ve duygusal bir akşam yaşadık." şeklinde konuştu.

Güngör Bal, geçmiş buluşmalarına da değinerek, "1975’te mezuniyetimizin ardından ilk olarak 1985 yılında bir araya geldik. Daha sonra bu güzel geleneği sürdürerek beş senede bir toplanmaya başladık. Bugün, 50. yıl dönümümüzde İzmir’den, İstanbul’dan, Ankara’dan, Trabzon’dan, Dikili’den, Ayvalık’tan ve buradaki arkadaşlarımızın katılımıyla bir araya geldik. Hepsine geldikleri için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun bir ekip çalışması olduğunu belirten Bal, "Her zaman başkanlığıyla onur duyduğumuz Mustafa Aydın’ın bu organizasyonda çok büyük emeği var. Onun bu konudaki gayretleri olmasaydı bu buluşma bu kadar anlamlı olmazdı. Kendisine minnettarız." dedi.

Mustafa Aydın’ın aynı zamanda sınıf başkanı ve lisenin bir numaralı diplomasının sahibi olduğunu da sözlerine ekleyen Bal, "Değerli arkadaşım Mustafa Aydın’a bu organizasyondaki katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Güngör Bal, Tunçbilek Lisesi’nin o dönemdeki eğitim kalitesine de dikkat çekerek, "O yıllarda Tunçbilek Lisesi’nden çok değerli insanlar yetişti. Aramızdan mimarlar, doktorlar, öğretmenler, müftü gibi önemli görevlerde bulunan arkadaşlarımız çıktı. Gerçekten güzel bir liseydi. Bizler de o güzel okulun öğrencileri olarak birbirimizi her zaman sevdik ve saydık. Bu bağımızın ölene kadar da devam edeceğine inanıyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

50 yıl sonra yeniden bir araya gelen Tunçbilek Lisesi’nin ilk mezunları, hasret giderirken geçmişteki güzel günleri de yad etme fırsatı buldu. Bu anlamlı buluşma, katılan tüm mezunlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.