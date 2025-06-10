Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran ‘Çevre Haftası’ kapsamında Erdemli’nin Ayaş sahilinde gönüllülerle birlikte temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte çevre bilincini artırmak amaçlanırken, Yemişkumu Halk Plajı’nda kum temizleme makineleriyle detaylı temizlik yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 5-11 Haziran ‘Çevre Haftası’ kapsamında Erdemli ilçesi Ayaş sahilinde gönüllülerin katılımıyla sahil temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesinin sabah sporu hizmetinden faydalanan vatandaşlar, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerleri, öğrenciler ve çevre gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahil boyunca temizlik çalışması yaptı.

Ayaş sahilindeki temizlik çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. sorumluluğunda bulunan Yemişkumu Halk Plajı’nda, kum temizleme makineleriyle detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Erdemli sahillerinde gerçekleştirilen bu temizlik çalışmalarının hem çevre farkındalığı oluşturduğu hem de turizm potansiyeline katkı sunduğu bildirildi.

"Gönüllülerimizle beraber çevre temizliği faaliyetinde bulunduk"

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, sahilleri titizlikle temizlediklerini anlatarak, "Çevre Koruma Haftası dolayısıyla, Ayaş Merdivenlikuyu semtinde gönüllülerimizle beraber çevre temizliği faaliyetinde bulunduk. Sadece Denizkızı Turizm A.Ş’nin alanlarını değil, bize ait olmayan alanları da makinelerimizle temizledik" dedi.

Denizkızı A.Ş bünyesindeki Yemişkumu Plajı’nı da kum eleme makineleriyle temizlediklerini kaydeden Uzunbağ, "İnsanlar gönül rahatlığıyla havlularını kumun üzerine serebilecekler. Çocukları burada rahatlıkla oynayabilecek. Bu vesileyle bütün deniz ve kum meraklılarını, Denizkızı Turizm A.Ş’ye bağlı plajlarımızda tatil yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.