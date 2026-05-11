Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, sorumluluk bölgesinde bulunan okul önlerinde alınan emniyet tedbirlerini yerinde denetledi. Tümgeneral Halil Şen, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen '7 basamaklı Güvenlik Modeli' çerçevesinde uygulanan kamera sistemleri, okula giriş-çıkış kontrolü, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları, kör noktalar ve çevresel risk alanlarını ve diğer güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Denetimler sırasında öğretmen ve öğrencilerle birebir görüşmeler yapan Tümgeneral Şen, denetimler sırasında bir araya geldiği öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.