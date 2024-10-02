Dokuzuncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tuncay Altuğ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, iki kurum arasındaki iş birliği, Erzurum’un stratejik önemi ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

Ziyaret sırasında Rektör Hacımüftüoğlu, Tümgeneral Altuğ’u yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Atatürk Üniversitesinin bölgeye sağladığı akademik ve bilimsel katkılardan bahsetti. Üniversite ve askeri kurumlar arasındaki iletişimin önemine değinen Hacımüftüoğlu, bu tür ziyaretlerin şehir ve ülke yararına projelerin geliştirilmesine vesile olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Tuncay Altuğ ise Atatürk Üniversitesinin hem bölgeye hem de Türkiye’nin eğitim sistemine yaptığı katkıları yakından takip ettiğini belirterek, üniversitenin bilimsel çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi. Altuğ, Garnizon Komutanlığı olarak üniversite ile her zaman yakın iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, iki taraf da Erzurum ve bölge halkı için yapılabilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.