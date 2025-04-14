Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Haykır’nın yürütücüsü olduğu "Borsa İstanbul’da Gece Getirileri ve Haber Akışlarının Piyasa Anomalilerine Etkisi" başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. Özkan Haykır’ın yürütücüsü olduğu projenin ekibinde, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan Çelik ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Yağlı araştırmacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Arş. Gör. Gökçe Avbaz ise bursiyer olarak yer alıyor.

TÜBİTAK’ın desteğiyle yürütülen çalışmada, piyasa kapalıyken gerçekleşen makroekonomik gelişmelerin ve firma haberlerinin finansal anomaliler üzerindeki etkisi yüksek frekanslı veriler ve ekonometrik modeller kullanılarak analiz edilecek. Elde edilecek sonuçların ilgili alanın literatürüne katkı sağlayacağının ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacağının beklendiği projede, ayrıca Borsa İstanbul’daki finansal anomalilerin incelenmesi ve finansal piyasaların işleyişine dair önemli verilerin ortaya koyulması hedefleniyor.

Rektörden proje ekibine tebrik

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenlerin projelerine başta TÜBİTAK olmak üzere birçok dış kaynaklı proje desteğinin sürekli artışına vurgu yaparak, "Üniversitemiz, bilimsel araştırmalarla ülkemizin ekonomik ve finansal gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. TÜBİTAK’ın bu projeye verdiği destek akademisyenlerimizin yürüttüğü araştırmaların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Finansal piyasaların işleyişini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bu değerli çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.