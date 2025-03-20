Türkiye Spor Yazarları Derneği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile iş birliği protokolüne imza attı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. SCÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Otağ, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gül, Türkiye Spor Yazarlar Derneği Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.

İmza töreninde konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Şengönül, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında imzaladığımız protokolle kurumlarımız arasındaki iş birliğine güzel bir katkı sağlamış olacağız. Spor Bilimleri Fakültemizde öğrencilerimiz buralarda aldıkları teorik eğitimi sahada uygulayacağı güzel bir alanı da TSYD ile oluşturacağız. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin spor yöneticiliği, medya ve spor gazeteciliği alanındaki deneyimlerini artırmaya yönelik çalışmalarla, fakültede yapılan ve yapılması planlanan dersleri destekler mahiyette bazı derslerle ilgili fakülteye davet edilecek konukların planlanarak. Seminer, konferans, atölye çalışmaları ve üniversitemizin ve fakültemizin tanıtım ve etkinliklere yönelik çalışmalarını TSYD ile birlikte yapacağız" dedi.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise, "TSYD’nin amacı yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gitmek, yetenekli gençleri amatör spor dallarında geliştirmek, özellikle meslek sevgisini ön planda tutmak amacıyla üniversiteler arası paydaş çalışmalarda yer almaktır. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim kadrosunun ve öğrencilerle birlikte hazırladıkları projeleri etaplar halinde devreye sokarak öğrencilere yönelik eğitim amaçlı çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çağlayan konuşmasının sonunda TSYD’nin çalışmalarına destek olan ve Üniversite-TSYD iş birliğini her zaman ön planda tutarak örnek çalışmalar sergileyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Otağ’a ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Protokol töreni karşılıklı imzaların atılmasının ardından son buldu.