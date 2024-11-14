ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, seçim kampanyasında danışmanlığını yapan Dan Scavino, Stephen Miller, James Blair ve Taylor Budowich’in Beyaz Saray’da kıdemli personel olarak görev alacağını açıkladı. Trump, 4 isim için “Beyaz Saray’da Amerikan halkına onurlu bir şekilde hizmet edeceklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025’te göreve başlaması beklenen Donald Trump Beyaz Saray’da üst düzey görevleri üstlenecek yeni isimleri açıkladı. Seçim kampanyasının danışmanı olan Dan Scavino’yu asistanı ve özel kalem müdürü yardımcısı olarak atayan Trump, seçim kampanyasında görev alan bir diğer danışman olan Stephen Miller’ı ise asistanı ve politika ve iç güvenlikten sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olarak görevlendireceğini duyurdu. Daha önce Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Siyasi Direktörü olan James Blair’ın yasama, siyaset ve kamu işlerinden sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olacağını açıklayan Trump, kendi siyasi organizasyonlarında üst düzey yöneticilik görevleri yapan Taylor Budowich’in ise asistanı ve iletişim ve personelden sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olarak görev yapacağını ifade etti. Trump, açıklamasında "Dan, Stephen, James ve Taylor kazanan kampanyamda ’sınıflarının en iyisi’ danışmanlardı ve Beyaz Saray’da Amerikan halkına onurlu bir şekilde hizmet edeceklerini biliyorum" ifadelerini kullandı. Trump daha önce yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Susie Wiles’ı getireceğini ifade etmişti.

Kritik görevlerde yer alacak birçok ismi açıklamıştı

Daha önce kabinesinde ve kritik görevlerde bulunacak birçok ismi kamuoyuna duyuran Trump, Adalet Bakanı olarak Florida’dan Temsilciler Meclisi Üyesi olan Matt Gaetz’i, Dışişleri Bakanı olarak ise Florida Senatörü Marco Rubio’yu aday göstermişti. Savunma Bakanlığına eski bir asker olan ve Fox News kanalında sunuculuk yapan Pete Hegseth’i aday göstereceğini duyuran Trump, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) başına ise 2020-2021 yılları arasında Ulusal İstihbarat Direktörü (FBI) olarak görev yapan John Ratcliffe’i aday göstereceğini belirtmişti. Güney Dakota Valisi Kristi Noem’i İç Güvenlik Bakanlığı’na aday göstereceğini duyuran Trump, eski bir asker ve Florida’dan kongre üyesi Olan Michael Waltz’ın ise Ulusal Güvenlik Danışmanı olacağını açıklamıştı.

Elon Musk’a görev vereceğini duyurmuştu

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak ise eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard’ı seçmişti.

Yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) Tesla ve SpaceX CEO’su ABD’li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’in liderlik edeceğini açıklayan Trump, İsrail Büyükelçiliği görevine ise Mike Huckabee’yi atayacağını açıklamıştı. Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steve Witkoff’u atayacağını ifade eden Trump, ABD Çevre Koruma Ajansı’nın başına Lee Zeldin’i ve ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine Elise Stefanik’i getireceğini duyurmuştu.