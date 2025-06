ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran’a yönelik saldırısında nükleer tesislerin tamamen imha edilmediği yönünde haber yayınlayan CNN ve New York Times’a çağrıda bulunarak, "Sahte haber muhabirleri derhal kovulmalıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD merkezli basın kuruluları CNN ve New York Times’ın ABD’nin İran saldırısının nükleer tesislere "tam olarak etki etmediği, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiği" yönünde yaptıkları haberlere yönelik sert eleştirileri devam ediyor. Trump, her iki basın kuruluşuna çağrıda bulunarak, "CNN ve New York Times’ın sahte haber muhabirleri derhal kovulmalıdır. Kötü niyetli tehlikeli insanlar" dedi.

ABD istihbaratı nükleer tesislerin tamamen imha edilmediğini belirtmişti

ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve ABD Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan ve basına sızdırılan istihbarat raporunda, ABD’nin geçtiğimiz hafta İran’ın 3 nükleer tesisine gerçekleştirdiği saldırılarda, İran’ın nükleer programı için kilit öneme sahip tesislerin tamamen imha edilmediği, nükleer çalışmaların "sadece birkaç ay gerilemesine" neden olduğu belirtilmişti. İran’ın nükleer santrifüjlerinin hala büyük ölçüde "sağlam" olduğu ve hasarın sadece yer üstü yapılarla sınırlı olduğu ifade edilmişti.