İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde gelecek ay İsrail’i ziyaret edebileceği ifade edildi.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin görüşmeler devam ederken, İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde gelecek ay İsrail’i ziyaret edebileceğini aktardı. İsrail basınının ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlerde ziyaretin kesin olmadığı belirtilerek, ABD’li yetkilinin, "Başkan eylül ayında İngiltere’yi ziyaret edecek ve İsrail’e de uğraması mümkün, ancak bu kesin değil ve kesinleşmiş de değil" ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkilinin muhtemel ziyareti doğruladığı aktarılan haberlerde, İsrailli yetkilinin "Trump’ın muhtemel bir ziyaretine ilişkin duyumlar var. Henüz somut bir şey yok. Bu hala havada olan bir şey" dediği belirtildi.

Trump’ın 17-19 Eylül tarihleri arasında Kral III. Charles’ın davetlisi olarak İngiltere’yi ziyaret etmesi bekleniyor.