Eskişehir’de tribünlerin efsanesi haline gelen ve Türk futbolunun ilk amigosu olan ‘Amigo Orhan’ lakaplı Orhan Erpek’in vefat ettiği duyuruldu.

Eskişehirspor üzücü haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.