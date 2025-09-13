Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada orta sahada topu alan Umut Nayir’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao’nun şutunu Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Enes Keskin’den pası alan Ogundu, Adil’i geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Deniz Ertaş’la karşı karşıya kalan Ogundu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
40. dakikada Uğurcan Yazğılı’nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi’nin ceza sahası dışının sol çaprazından vurduğu şutta top üstten auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Enis Bardhi., Guilherme Sitya, Alassane Ndao, Bazoer, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Josip Calusic, Marko Jevtovic, Melih Bostan, Jin-ho Jo, Jackson Muleka
Teknik Direktör: Recep Uçar
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Enes Keskin, Hwang, Uchenna Ogundu, İbrahim Kaya, Makouta, Ümit Akdağ, Maestro, Yusuf Özdemir
Yedekler: Paulo Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Steve Mounie, Güven Yalçın, Meschack Elia, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, Fatih Aksoy, Bruno Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gol: Uchenna Ogundu (dk. 27) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Morten Bjorlo (dk. 44) (Konyaspor), Makouta (dk. 45+2) Alanyaspor