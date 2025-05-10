Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
2. dakikada Sowe’un ceza sahası dışından kaleye vuruşunda defansa çarpan topu önünde bulunan Varesanovic’in şutunu kaleci Deniz topu kornere çeldi.
13. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içerisinde kafayla pasını Umut Nayir’e aktardı. Umut’un kafa vuruşunda kaleci Grbic iki hamlede topun sahibi oldu.
18. dakikada kaleci Grbic’in hatalı pasında topa sahip olan Ndao son çizgide topu ceza yayı üzerinde bekleyen Bjorlo’ya aktardı. Bjorlo’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir’in kafa vuruşunda kaleci Grbic topu son anda kornere çeldi.
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Calusic, Ndao, Bjorlo, Jevtovic, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Yedekler: Slowik, Yasir Subaşı, Pedrinho, Prip, Abdurrahman Üresin, Boranijasevic, Keyta, Utku Eriş, Melih Bostan, Kramer
Teknik Direktör: Recep Uçar
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Berkay Özcan, Mithat Pala, Zeqiri, Varesanovic, Olawoyin, Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Mocsi, Abdülkadir Ömür, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Ghezzal, Eray Korkmaz, Akintola, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kart: Mithat Pala (Çaykur Rizespor)