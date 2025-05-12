Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Cardoso’nun pasında topla buluşan Ramazan’ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
61. dakikada Thalisson’un ceza sahası içerisinde Cardoso’ya yaptığı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada penaltıda topun başına geçen Cardoso’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
77. dakikada Güray Vural’ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 74), Bourabia (Mehmet Eray Özbek dk. 84) Ramazan Civelek (Carlos Mane dk. 74) Cardoso (Nurettin Korkmaz 90+1), Nazon (Talha Sarıarslan dk. 84)
Yedekler: Onurcan Piri, Jeanvier, Kolotvetsios, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson Kelven (Amar Gerxhaliu dk. 81) Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Moussa Djenepo dk. 64) Abdurrahim Dursun (Bünyamin Balcı dk. 64) Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Sam Larsson, Van De Streek (Soner Dikmen dk. 11), Samudio (Adolfo Gaich dk. 64)
Yedekler: Doğukan Özkan, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Hasan Yakub, Mert Yılmaz
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Cardoso (dk. 12, 29 ve 63) (Kayserispor), Thalisson (dk. 26) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Kartal Yılmaz, Hosseini (Kayserispor), Thalisson (Antalyaspor)