Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınmayla başladı. Antalyaspor karşılaşmasında 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile sonlandırırken, diğer futbolcular sahada yapılan 5'e 2 ve topla oyun ile tamamladı.

Hasköy'de boks yapan tek kızın en büyük destekçisi babası oldu
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA