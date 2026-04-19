Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Somaspor ile karşılaşıyor. Yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Emrullah Baydar, Ali İmran Genli, Semih Tuna
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan, Salih Kavrazlı, Halil Akbunar, İlhan Depe, Soner Aydoğdu, Emir Kaan Gültekin
Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Emre Gürsel Hürcan, Emir Şenocak, Yiğit Utku Gök, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz, Yusuf Avcılar, Mehmet Gündüz, Emre Sağlık, Sinan Alkaş, Ömür Pektaş
Gol: Emir Kaan Gültekin (dk. 10) (Bursaspor)
Sarı kart: Yusuf Avcılar (Somaspor)