Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Emrullah Baydar, Ali İmran Genli, Semih Tuna, Batuhan Bayar
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek (Hamza Gür dk. 72), Taha Batuhan Yayıkcı (Sefa Narin dk. 72), Alperen Babacan, Eyüp Akcan, Salih Kavrazlı (Ertuğrul İdris Furat dk. 45), Halil Akbunar, İlhan Depe, Soner Aydoğdu (Emir Kayacık dk. 72), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 72)
Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Emre Gürsel Hürcan, Emir Şenocak (Namık Barış Çelik dk. 61), Yiğit Utku Gök, Muhammet Özkal, Ferit Bay Gündüz (Arda Gümlez dk. 82), Yusuf Avcılar, Mehmet Gündüz (Bulut Uysal dk. 82), Emre Sağlık, Sinan Alkaş (Emre Tepegöz dk. 70), Ömür Pektaş
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 10 ve 71), Eyüp Akcan (dk. 51) Emre Sağlık (dk. 64 k.k.), Ertuğrul İdris Furat (dk. 68) (Bursaspor), Namık Barış Çelik (dk. 85)
Sarı kart: Yusuf Avcılar (Somaspor)