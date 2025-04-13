Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Karimi’nin vuruşunda top yandan auta çıktı.
52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Da Costa’nın şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
53. dakikada Boruabia’nın ceza sahası dışından vuruşunda top auta çıktı.
57. dakikada Cardoso’nun ortasında ceza sahası içinde Bahoken’in kafa vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.
67. dakikada Rodrigues’in ortasında ceza sahası içinde Da Costa’nın kafa vuruşunda Bilal topu kornere çeldi.
76. dakikada Mane’nin pasında topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Çağlar Uyarcan, Berkan Duran
Kayserispor: Bilal, Kolovestios (Ali Karimi dk. 37), Hosseini Carole, Ramazan, Attamah, Kartal, Cardoso, Boruabia (Nurettin dk. 65), Mane, Bahoken (Nazon dk. 60)
Yedekler: Şamil, Eray Özbek, Jeanvier, Uzodimma, Baran Ali, Batuhan, Talha
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık (Can Keleş dk. 77), Yasin, Espinoza, Aytaç, Rodrigues, Hajradinovic (Barak dk. 86), Ben Ounaes, Fall, Da Costa
Yedekler: Sinan Bolat, Brekalo, Adnan, Yusuf, Sinan, Taylan, Berkay, Atakan, Adnan
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gol: Cardoso (dk. 76) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Hosseini (dk. 61) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Boruabia, Kartal Kayra, Cardoso, Kolovestios (Kayserispor), Hajradinovic (Kasımpaşa)