Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında kaleci Burak’ın uzun gönderdiği topu savunma arkasına sarkarak alan Halil, ceza sahasına girip sağ çaprazdan uzak köşeye sert vurdu. Meşin yuvarlak sol direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-1
54. dakikada gelişen Göztepe atağında Lungoyi’nin sol kanattan arka direğe doğru ortaladığı top Boateng’in kafa vuruşunda yandan dışarı gitti.
69. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortalan topu savunma kafayla ceza sahası yayına uzaklaştırdı. Romulo’nun göğsüyle kontrol edip sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Burak direğin üstünden kornere çeldi.
78. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası yayının üzerinde Okereke’nin sağ köşeye ayağıyla sert vurduğu topu kaleci Luis kurtardı.
90+4. dakikada Juan, sol kanattan topu arka direğe doğru ortaladı. Nielsen’in kafayla kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı Kubilay, sol ayağıyla ağlara gönderdi. 1-1
90+6 dakikada ceza sahasında topla buluşan Tijanic, sağ ayağıyla yakın köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele (Emersonn Correia dk. 85), Ogün Bayrak (Lasse Nielsen dk. 85), Anthony Dennis, Doğan Erdoğan (Kuryu Matsuki dk. 55), İsmail Köybaşı (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90), Victor Hugo (David Tijanic dk. 55), Juan, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Koray Günter, Furkan Bayır, Nazım Sangare,
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gaziantep FK: Burak Bozan, Deian Sorescu (Salem Mbakata dk. 66), Arda Kızıldağ, Semih Güler, Anel Husic, Ogün Özçiçek, Emmanuel Boateng (David Okereke dk. 74), Kacper Kozlowski (Quentin Daubin dk. 74), Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Bruno Viana dk. 86)
Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Muhammed Gümüşkaya, Kenan Kodro,
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 90+4) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 48) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Kuryu Matsuki (Göztepe), Ogün Özçiçek, Anel Husic, Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi (Gaziantep FK)