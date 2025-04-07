Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tırın makaslaması neticesinde meydana gelen kazada uzun araç kuyrukları oluştu.
Anadolu Otoyolu’nun Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, B.J. (44) idaresindeki 72 BF 474 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makaslayarak bariyerlere çarptı. Tırda hasarın meydana geldiği kazada İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle durma noktasına gelen trafik, bir süre Gölyaka Gişeleri’nden D100 karayolundan sağlandı. Tırın kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.