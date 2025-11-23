Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada orta sahadan topu kapan Efkan ilerleyip pasını sağ kanattaki Ruan’a aktardı. Ruan’ın ortasında ceza sahası içinde bulunan Janderson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
70. dakikada gelişen Göztepe atağında rakiplerinden sıyrılan Ruan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Olaitan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş (Allan Godoi dk. 89), Heliton, Malcom Bokele, Ruan (Ogün Bayrak dk. 89), Novatus Miroshi (Rhaldney dk. 68), Anthony Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Junior Olaitan dk. 68), Janderson, Juan
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Tibet Durakçay, Salem Bouajila
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Habib Ali Keita (Show dk. 46), Daniel Agyei (Joseph Nonge Boende dk. 87), Karol Linetty (Tarkan Serbest dk. 76), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Darko Churlinov dk. 65), Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Oleksandr Syrota, Anfernee Dijksteel, Muharrem Cinan, Furkan Gedik, Samet Yalçın
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Karol Linetty, Habib Ali Keita, Botond Balogh, Show (Kocaelispor), Novatus Miroshi, Ruan (Göztepe)