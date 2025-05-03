Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Eren Elmalı bekletmeden yerden içeri çevirdi. Altıpas üzerinde karşı karşıya pozisyonda Osimhen’in yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal kurtardığı topu kale önünde tamamlayan Torreira meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Sallai’nin sağ taraftan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Morata’nın topuğuyla dokunduğu top Eren Elmalı’ya geldi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal’ın kurtarışı sonrası yakın direğe çarpan top altıpasın sağ tarafında Osimhen’in önünde kaldı ve boş kaleye filelere gönderdi. 2-0

21. dakikada sağ kanattan Osimhen’in içeri çevirdiği topu kontrol edemeyen Tolga Ciğerci’nin kaptırdığı topta araya giren Barış Alper Yılmaz, ceza yayı üzerinin sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 3-0

31. dakikada sağ kanattan Sallai’nin kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde topu kontrol eden Osimhen’in, müsait pozisyonda kaleci Ali Şaşal’ın soluna yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gitti. 4-0

33. dakikada Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Rej Manaj, Barış Alper Yılmaz’ı geçip altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Muslera’nın bacaklarının arasından topu filelere gönderdi. 4-1

38. dakikada Yunus Akgün’ün savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Jakobs dk. 25), Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Mertens, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Cuesta, Frankowski

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Samba Camara, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Bekir Böke, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Rey Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Menig, Emrah Başsan, Simic, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Koita, Turgunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Torreira (dk. 9), Osimhen (dk. 15 ve 31), Barış Alper Yılmaz (dk. 21) (Galatasaray), Rej Manaj (dk. 33) (Sivasspor)