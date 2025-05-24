Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
40. dakikada Mame Thiam’ın ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Tayfur’un ara pasında topla buluşan Thiam’ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Abdullah, sağına gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Ampem’in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+1. dakikada Ampem’in akıl dolu pasında topla buluşan Tayfur’un topla birlikte ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdullah topu kornere çeldi.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ogün Kamacı, Samet Özkul
Eyüpspor: Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Luccas Claro, Umut Meraş, Caner Erkin, Taras Stepanenko, Prince Ampem, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Mame Thiam, Umut Bozok
Yedekler: Berke Özer, Cengiz Alp Köseer, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Ruben Vezo, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz, Erdem Çalık, Taşkın İlter, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalison, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Güray Vural, Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Brain Samudio
Yedekler: Doğukan Özkan, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaich, Emrecan Uzunhan, Hasan Yakub ilçin, Mert Yılmaz, Berkay Topdemir, Arda Altun, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Mame Thiam (dk. 40), Prince Ampem (dk. 42) (Eyüpspor)