Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Antalyaspor savunmasındaki hata sonrası topu alan Okita, ceza sahası içi girerken topu ayağından açtı ve kaleci Piric, meşin yuvarlağı kontrol etti.
58. dakikada Fredy’nin ortasında ceza sahası içinde Puşcaş kafayla topu indirdi. Pozisyonunda devamında Celustka’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Seferi (Dimitrov dk. 84), Bardhi (Ahmet Aslan dk. 84), Fredy, Okita (Celal Dumanlı dk. 84), Pușcaș (Brazao dk. 66)
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz (Bünyamin Balcı dk. 87), Gerxhaliu, Thalisson, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 72), Kaluzinski, Erdal Rakip (Petrusenko dk. 80), Sander Van de Streek, Soner Dikmen (Gaich dk. 80), Samudio, Larsson
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emrecan Uzunhan, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Milosevic, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Sam Larsson, Sander Van de Streek (Antalyaspor), Celuska (Bodrum FK)