Başakşehir, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon Trendyol Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 kez deplasmanda kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla 2024-2025 sezonunda bir ilki gerçekleştirdi ve üst üste 2 deplasmandan galip ayrıldı. Başakşehir, Beşiktaş maçından önce dış sahada Eyüpspor’u 3-1’lik skorla yenmişti.

Turuncu-lacivertliler ayrıca bu sezon deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.