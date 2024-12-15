Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Göztepe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Djalma Silva’nın pasında ceza alanına hareketlenen Victor Hugo’nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
6. dakikada Hatayspor ceza alanında oluşan karambolde topun Calvo’nun eline çarptığını belirleyen Atilla Karaoğlan VAR incelemesi sonucunda penaltıya hükmetti.
12. dakikada Romulo’nun kullandığı penaltı vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Joelson Fernandes’in sol çaprazdan uzak mesafeli sert vuruşunda Lis, topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Rivas’ın pasında ceza alanına hareketlenen Aboubakar’ın sağ çaprazdan sert şutunda Lis, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
45+7. dakikada Romulo’nun sağdan ortasında Victor Hugo’nun kafa vuruşunda kaleye giden topu Erce ayaklarıyla çizgide uzaklaştırdı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas, Joelson Fernandes, Aboubakar
Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Massanga Matondo, Boutobba, Strandberg
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Nazım Sangare, Dennis, Miroshi, Djalma Silva, Victor Hugo, Romulo, Juan
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Matsuki, İsmail Köybaşı, Furkan Malak, Efe Yavman, Doğan Erdoğan, Koray Günter, Lasse Nielsen
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Romulo (dk.12) (Göztepe)
Sarı kart: Taha Altıkardeş, Anthony Dennis (Göztepe)