Samsun’da kız isteme merasiminden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil alev alev yanarken, araçtan inen 2’si çocuk 6 kişi ölümden döndü.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Otogarı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’den Samsun’a kız isteme merasimi için gelip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Demir idaresindeki 33 ATR 204 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü gaz kaçağını fark edince aracını kenara çekti. Bu sırada 2’si çocuk 6 kişi araçtan indikten sonra otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı. Alevler otomobili tamamen sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.