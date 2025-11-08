Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u , 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken defansın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Abraham’ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-1
7. dakikada Cengiz Ünder’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çeldi, ardından top üst direkten döndü.
12. dakikada Abdülkadir Ömür’ün hatasında topu alan Cengiz Ünder pasını bekletmeden Cerny’e aktardı. Cerny’nin ceza sahası içinden yakın direğe vuruşuna meşin yuvarlak dışarı gitti.
27. dakikada Cengiz Ünder’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Djalo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Abdullah Yiğiter’in solundan ağlarla buluştu. 0-2
30. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
32. dakikada Saric’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Beşiktaş defansının hatasında topu önünde bulan Boli, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
81. dakikada Cerny’in pasıyla ceza sahası sol çaprazdan içeri giren Jota, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
90+1. dakikada soldan ceza sahasına gidip kale çizgisine inen Paal’ın yerden pasında Boli’nin gelişine vuruşunda top defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere çıktı.
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya (Hüseyin Türkmen dk. 46), Paal, Soner Dikmen (Ballet dk. 84), Saric, Abdülkadir Ömür (Doğukan Sinik dk. 72), Cvancara (Samet Karakoç dk. 46), Boli
Yedekler: Van de Streek, Gueye, Storm, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Kağan Arıcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan (Kartal Yılmaz dk. 46), Cerny (Demir Ege Tıknaz dk. 89), Cengiz Ünder (Rashica dk. 80), Toure, Abraham (Jota dk. 68)
Yedekler: Mert Günok, Uduokhai, Taylan Bulut, Jurasek, Devrim Şirin, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz
Goller: Boli (dk.52) (Antalyaspor), Abraham (dk. 2), Djalo (dk. 27), Jota (dk.81) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen (Antalyaspor), Jota (Beşiktaş)