Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Holse’nin pasında ceza sahası içerisinde yerde kalan Dimata’nın pozisyonunda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Holse’nin şutunu kaleci Ertuğrul iki hamlede kurtardı.
78. dakikada sol kanattan Janvier’in sert şutunu kaleci Okan topu son anda çıkarmayı başardı.
90+5. dakikada Muja’nın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasına Dimata’nın kafa vuruşu direkten döndü.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj,(dk.84 Balkovec) Richard, Janvier,(Enes Keskin dk. 84) Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Efecan Karaca dk. 75), Hwang (Makouta dk. 65)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Toy, Enes Sporar, Arda Usluoğlu, Yusf Can Karademir, Batuhan Yavuz
Teknik Direktör: Joao Pereira
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, (Schindler dk. 75) Satka, Drongelen, Bola, Tait, (Soner Aydoğdu dk. 75) Dimata, Holse, (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 82) Ntcham, Emre Kılınç,(Muja dk. 75) Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Yusuf Özdemir (dk. 9) Alanyaspor
Sarı kartlar: Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Holse, Drongelen (Samsunspor) Hwang, Vilhena, Lima, Aliti, Richard (Alanyaspor)