Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor evinde karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Cihan Çanak’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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59. dakikada Zubkov’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Batagov’un sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Edin Visca’nın yerden plase vuruşunda kaleci Murat Eser, meşin yuvarlağı çıkardı.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Murat Eser, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Maestro dk. 62), Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Bünyamin Balat, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Yusuf Barasi dk. 62), Ozan Demirbağ (Salih Kavrazlı dk. 62)

Yedekler: Vedat Karakuş, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Ali Yavuz Kol, Kadir Karayiğit, Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Savic, Batagov, Tim Jabol Folcarelli (Ozan Tufan dk. 34), Mendy, Cihan Çanak (Zubkov dk. 58), Cham (Arif Boşluk dk. 58), Visca (Okay Yokuşlu dk. 84), Banza

Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Nwakaeme, Sikan, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Banza (dk. 45)(Trabzonspor)

Sarı kart: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA