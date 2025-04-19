Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililer 1-0 öne tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cham’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmada kaldı.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser, meşin yuvarlağı kurtardı.

28. dakikada Cihan’ın sol kanattan ortasında arka direkte bulunan Visca’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Cham’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Banza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Murat Eser, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aymbetov, Ozan Demirbağ

Yedekler: Vedat Karakuş, Yusuf Barasi, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Salih Kavrazlı, Maestro, Ali Arda Yıldız, Ali Yavuz Kol, Kadir Karayiğit, Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Tim Jabol Folcarelli (Ozan Tufan dk. 34), Cihan Çanak, Cham, Visca, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Nwakaeme, Sikan, Zubkov, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Banza (dk. 45+1) (Trabzonspor)

Sarı kart: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA