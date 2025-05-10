Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK’ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ taraftan Benny’nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Cavere’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

15. dakikada sağ taraftan Benny’nin yaptığı ortada, arka direkte Furkan Apaydın’ın kafa vuruşunda kaleci Alperen Uysal son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Kadir Kaan Yurdakul’un pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Fofana, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

32. dakikada Minchev’in pasında topla buluşan Fofana, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada sağ taraftan rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Oğuz Yıldırım’ın yaptığı vuruşta direkten dönen top Benny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol edip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

56. dakikada Toure’nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Fofana’nın pasında topla buluşan Ramirez’in ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Serkan Göksu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal’da kaldı.

Hakemler: Yunus Dursun, Kürşathan Akın, Mehmet Akpınar

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Furkan Apaydın (Ali Turap Bülbül dk. 85), Emre Kaplan, Atalay Babacan, Jurgen Bardhi (Yusuf Sertkaya dk. 85), Soukou (Serkan Göksu dk. 67), Benny, Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mehmet Güneş, Batuhan Çelik, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Kadir Kaan Yurdakul, Birama Toure (Ramirez dk. 72), Oğuz Gürbulak, Muhammed Kiprit (Diallo dk. 56), Fofana, Minchev (Ensar Akgün dk. 86)

Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Kazım Can Kahya, Kaan Kanak, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Ramirez (dk. 74) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Serkan Göksu (Ümraniyespor), Diallo (Manisa FK)