Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Candeias’ın pası ile ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Isaac Donkor’un şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Burak Çoban’ın çektiği şut savunmaya çarparak arka direğe sekti. Pozisyonun devamında direğin dibinde Mendy Mamadou’nun dokunamadığı meşin yuvarlak kornere gitti.
45+1. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünde bulan Himmet Ertürk’ün kalenin sol çaprazından yaptığı vuruşu Nurullah Aslan kornere çeldi.
59. dakikada Adanaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisine giren Sokol Cikalleshi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
61. dakikada kornerden Burak Çoban’ın açtığı ortaya iyi yükselen Kahraman Demirtaş kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
63. dakikada Sakaryaspor’un hızlı çıktığı atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Çoban’ın vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.
81. dakikada ceza sahası içerisinde Yusuf Can Esendemir’in, Emre Demir’e yaptığı hareketi VAR’ın uyarısı ile izleyen maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Can Esendemir ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
83. dakikada penaltıda topun başına geçen Ognjen Ozegovic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştur. 2-1
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Özkul, Mehmet Sıraç Akpınar, Safa Yılmaz
Sakaryaspor: Jakub Szumskı, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid Rayane, Ognjen Ozegovic (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 88), Himmet Ertürk (Serkan Yavuz dk. 75), Nkoulou Ndoubena, Burak Altıparmak, Mendy Mamadou (Emircan Altıntaş dk. 75) Burak Çoban, Etienne Simon (Emre Demir dk. 58)
Yedekler: İsmail Çipe, Kabov, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Batuhan Çakır
Teknik Direktör: İlker Püren
Adanaspor: Nurullah Aslan, Santos Candeias, Orkan Çınar (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 65), Isaac Donkor, Sokol Cikalleshi, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Yasin Arda Midiliç dk. 77), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay (Doğukan Emeksiz dk. 88), Süleyman Koç, Elias Durmaz (Metehan Altunbaş dk. 88)
Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Emir Can Aksu, Burhan Tuzun
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Sokol Cikalleshi (dk. 59) (Adanaspor), Kahraman Demirtaş (dk. 61), Ognjen Ozegovic (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Yusuf Can Esendemir (dk. 82) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Elias Durmaz, Yusuf Can Esendemir, Nurullah Aslan, Santos Candeias, Doğukan Emeksiz (Adanaspor), Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)