Ali Sowe’dan kulüp rekoru Ali Sowe’dan kulüp rekoru

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol kanattan Alioui’nin kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ali Yavuz Kol’un pasında sol çaprazda topla buluşan Alioui’nin şutu filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada Sorescu’nun ortasında seken topa Maxim vuruşunda top Yusuf Buğra’ya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada sağ çaprazdan kaleye sokulan Sorescu, kaleci Murat’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyon sonrası Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara yolladı. 1-1

35. dakikada sağ kanattan Fougeu’nin yerden ortasında Alioui’nin gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Ali Yavuz Kol, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov, Ozan Demirbağ, Alioui

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Vedat Karakuş, Beytullah Gezer, Demir Yavuz, Salih Kavrazlı, Ali Fidan, Sefa Günay, Kadir Karayiğit, Diyar Zengin, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M’Bakata, Husic, Taha Güneş, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Sorescu, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng

Yedekler: Yusuf Nacar, İbrahim Kaan Alkış, Emre Taşdemir, Kodro, Muhammed Gümüşkaya, Ali Osman Kalın, İzzet Erdal, Çağan Taş, Nevzat Gezer

Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu

Goller: Alioui (dk. 11 ve 35) (Adana Demirspor), Maxim (dk. 32) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Murat Eser (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA