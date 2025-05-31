Doğa ve tarih tutkunlarını Gökçeada Ultra Trail’de bir araya geldi. Bu sene ikincisi Salomon ve Intersport ana sponsorluğunda gerçekleşen Gökçeada Ultra Trail’in ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Koşu tutkunlarının yeni adresi Gökçeada Ultra Trail’in, bu sene ikincisi düzenlendi. Birbirinden güzel parkurlarıyla dikkatleri çeken yarış, Gökçeada’nın eşsiz manzarasında koşuldu. Saros Körfezi girişinde 91 km kıyı şeridi ile gözde tatil beldesi Gökçeada, bu sene ikincisi gerçekleşecek Ultra Trail’e ev sahipliği yaptı. 2016 yılından bu yana ‘sakin kent’ler içinde yer alan Gökçeada, birçok etnik kökeni içinde barındırdığı gibi kaya mezarları, kaleleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa ve su sporları ile de adından söz ettiren ada, geçtiğimiz yıldan bu yana ise koşu tutkunlarının yeni adresi oldu. Bu sene ikincisi düzenlenen Gökçeada Ultra Trail’de koşu severleri yeniden ağırlayan Gökçeada, katılımcılara eşsiz bir ada deneyimi sundu.

Team Kronoks tarafından; Intersport ve Salomon ana sponsorluğunda, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşen yarış; 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda koşuldu. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşti.

900 SPORCU YER ALDI Yabancı sporcuların katılımı ile ikinci senesinde uluslararası bir kimliğe bürünen Gökçeada Ultra Trail’e 900 sporcu katıldı.

Organizasyonda 44K ve 33K’lık parkurların startı Kaleköy Liman’dan Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu tarafından verildi.

11K’lık parkurun startında Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Intersport Pazarlama Direktörü İlayda Yağmur Saray, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay yer aldı. Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, sporcular ile birlikte start aldı.

5K startı ise Gökçeada Belediyesi önünden verildi. 4 parkurda mücadele eden sporcular Kaleköy Liman’da finişi gördüler.