Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Kocaelispor’u 4-0 yendi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Ramazan Ufuk Avdaş, Harun Reşit Güngör
Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk (Burak Bekaroğlu dk. 66), Eysseric (Semih Akyıldız dk. 59), Bruno, Ahmet Emin Engin (Ethemi dk. 76), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya, Conte, Thuram (Mert Çölgeçen dk. 59), Gökcan Kaya, Avramovski (Arda Çolak dk. 76)
Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Ally Malle, İbrahim Akdağ, Alp Arda
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen (Ahmet Hasan Göcen dk. 44), Vukovic (Furkan Gedik dk. 66), Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat (Barış Alıcı dk. 44), Oğulcan Çağlayan, Yunus Emre Gedik, Mendes, Mehmet Yılmaz (Mikdat Çil dk. 80), Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı
Yedekler: Caner Osmanpaşa, Gökhan Değirmenci
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Avramovski (dk. 8), Ahmet Emin Engin (dk. 14), Muammer Sarıkaya (dk. 23 ), Thuram (dk. 36) (Iğdır FK)
Sarı kart: Gökcan Kaya (Iğdır FK)