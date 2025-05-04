Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan Atakaş Hatayspor müsabakasının 11’ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Solskjaer, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile’nin yerine sarı kart cezası sona eren Arthur Masuaku ile Alex Oxlade-Chamberlain’e görev verdi.

Beşiktaş’ın 11’i

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku,Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic,Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica,Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva 11’i ile başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Necip Uysal ise yedek bekledi.

Necip Uysal 267 gün sonra kadroda

Siyah-beyazlılarda Kaptan Necip Uysal, uzun süreli sakatlığının ardından Fenerbahçe derbisinde kadroda yer aldı. Son olarak bu sezonun ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynadıkları müsabakada görev alan Uysal, 267 gün sonra bir maç kadrosunda yer aldı.

Felix Uduokhai, 6 hafta sonra kadroda

Beşiktaş’ın Alman futbolcusu Felix Uduokhai, yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Siyah-beyazlı forma ile en son Süper Lig’de oynadıkları Konyaspor mücadelesinde oynayan Uduokhai, Fenerbahçe derbisinde 21 kişilik kadroda yer aldı.