Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Wesley’den topu alan Camacho’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında uzak direkteki Serginho’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tokotaev’in sağından ağlarla buluştu.1-0
49. dakikada Begic’in içeri çevirdiği topta Ogundu’nun ön direkten vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Furkan’ın solundan filelere gitti. 1-1
66. dakikada Nafican’ın sol taraftan ortasında penaltı noktasının gerisindeki Begic’in sert vuruşunda meşin yuvarlak sağdan az farkla auta gitti.
84. dakikada savunma arkasına atılan havadan uzun pasta hareketlenen Ogundu’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda yerden giden top, uzak direğin yanından auta gitti.
90+1. dakikada Wesley’in pasında Dovedan’ın ceza sahası içi sol çaprazda yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tokotaev meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Batuhan Kolak, Onur Gülter, Arif Dilmeç
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe, Papis Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Salih Dursun dk. 9 (Talha Ülvan dk. 81)), Daniel Johnson, Marius Doh, Joao Camacho (Dovedan dk. 70), Göktan Gürpüz (Barış Kalaycı dk. 70), Serginho (Andre Gray dk. 81), Wesley
Yedekler: Emre Bilgin, Alper Demirkol, Ahmet Sivri, Muhammed Mert, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Muscat, Alpay Çelebi (Çağrı Giritlioğlu dk. 79), Fatih Eren (Amar Begic dk. 46), Seyit Gazanfer, Hasan Hüseyin Acar, Hakan Erçelik (Uchenna Ogundu dk. 46), Nafican Yardımcı, Akabueze, Kappel (Ahmet Yazar dk. 46), Wriedth (Bouly Sambou dk. 71)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdülkadir Sünger, Safa Kınalı, Mehmet Yüksel, Jack Karadogan
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Goller: Serginho (dk. 21) (Fatih Karagümrük), Uchenna Ogundu (dk. 49) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Marius Doh, Dovedan, Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük) Ahmet Yazar, Nafican Yardımcı (Şanlıurfaspor)