Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan Frankowski’nin ortasında Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
53. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdülkadir Ömür’ün pasında topla çizgiye kadar inen Akintola’nın ceza sahasının içerisine gönderdiği pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
87. dakikada kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lemina kafayla indirdi. Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Atilla Mocsi (Jurecka dk.90+2), Alikulov, Casper Hojer, Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin (Zeqiri dk.90+2), David Akintola, Abdülkadir Ömür (Ghezzal dk.70), Mithat Pala (Berkay Özcan dk. 79), Ali Sowe
Yedekler: Grbic, Emrecan Bulut, Buljubasic, Efe Doğan, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Fernando Muslera, Carlos Cuesta (Eren Elmalı dk. 46), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 90+3), Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Kaan Ayhan dk. 89), Mertens (Sallai dk. 46), Ahmed Kutucu (Lemina dk.60), Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Berkan Kutlu, Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Ali Sowe (dk. 54) (Çaykur Rizespor), Osimhen (dk. 47 ve 86) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Akintola, Mithat Pala, Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Cuesta, Muslera (Galatasaray)