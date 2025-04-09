Trendyol 1. Lig 33. haftasında Çorum Şehir Stadyumu’ndaki mücadelede Boluspor, Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
12. dakikada kaleciden dönen topu önünde bulan Babacar’ın pasında Florent Hasani meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada Mukairu’nun ara pasında topla buluşan Babacar’ın şutunda top filelere gitti. 2-0
53. dakikada Bülent Uzun’un ortasında ceza sahasıs içinde Emre Demir kafayla topu topu ağlarla buluşturdu. 2-1
78. dakikada Emre Demir’in ceza sahasına ortasında Emircan Altıntaş vuruşunda Enes Alıç topu çizgiden çıkardı.
90+1. dakikada Sakaryaspor’un pas hatasında topu kapan Kosta Aleksic’in ortasında ceza sahası içinde Hüsamettin Yener, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1
Hakemler: Yunus Dursun, Azad İlhan, Oğuzhan Kocaçoban
Boluspor: Çağlar Akbaba, Vüsal Iskandarli (İshak Karaoğul dk. 86), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuzhan Güçtekin, Mario Balbudia (Dean Lico dk. 80), Kosta Aleksic, Florent Hasani (Eren Erdoğan dk. 87), Paul Omo Mukairu (Anıl Koç dk. 80), Babacar (Hüsamettin Yener dk. 70)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Berk Yıldız, Siraçhan Nas Kaan Arslan
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Sakaryaspor: Jakup Szumski, Muhammed Ertürk (Serkan Yavuz dk. 46), Batuhan Çakır, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Rayane Aabid (Emre Demir dk. 46), Burak Altıparmak, Mendy Mamadou, Nsana Simon, Burak Çoban, Ömer Şişmanoğlu (Emircan Altıntaş dk. 14)
Yedekler: İsmail Çipe, Atanas Kabov, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Engin Can Aksoy, Nicolas N’Koulou
Teknik Direktör: İlker Püren
Goller: Florent Hasani (dk. 12), Babacar (dk. 23), Hüsamettin Yener (dk. 90+1) (Boluspor), Emre Demir (dk. 53) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Nsana Simon, Bülent Uzun (Sakaryaspor), Enes Alıç (Boluspor)