Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’ne 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

42. dakikada Rotariu’nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Kwabena’nın şutunda top ağlara gitti. 0-1

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazdan Uğur Kaan Yıldız’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

62. dakikada VAR kontrolü sonrası ceza sahası içerisinde Cephas’a yapılan müdahale ile penaltı kararı verildi. Penaltı atışını kullanan Kwabena, topu ağlara yolladı. 1-2

65. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas’ın kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top filelere gitti. 1-3

98. dakikada Süleyman Luş’un pasında ceza sahasında topla buluşan Uğur Kaan Yıldız meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül (Mert Kula dk. 64), Uğur Kaan Yıldız, Süleyman Luş, Erkam Develi (Orhan Nahırcı dk. 68), Rroca (Alper Duman dk. 46), Oğuzhan Ayaydın, Hasan Ayaroğlu, Ezeh (Ali Dere dk. 46), Dembele (Hamza Kılıç dk. 46)

Yedekler: Emre Satılmış, Mahmut Akan, Caulker, Diouf, A. Traoure

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Coelho (Cephas dk. 35), İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Schulz, Hayrullah Bilazer, Cem Türkmen (Emre Gültekin dk. 56), Dalcio (Rakoczy dk. 75), Ali Kaan Güneren, Kwabena (Laura dk. 76), Rotariu (Miraç Şimşek dk. 75)

Yedekler: Fatih Demir, Halil Pehlivan, Bajic, Özgür Aktaş, Berke Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Uğur Kaan Yıldız (dk. 45 ve 90+8) (Ankara Keçiörengücü) Kwabena (dk. 42 ve 62), Cephas (dk. 65) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Orhan Nahırcı (dk. 85), Caulker (dk. 86) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Oğuzcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü)