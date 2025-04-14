Trendyol 1. Lig’in 34.haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Erzurumspor FK’da Teklic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada savunma arkasına sarkan Sylla, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nurullah topu kornere çeldi.

43. dakikada Crociata’nın ara pasında topla buluşan Sylla, ceza sahasında şutunu çekti ancak savunmadan Fatih, kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.

61.dakikada Eren Tozlu, ceza sahası içi solunda Hasan’dan kendini kurtardı ve sağ ayağıyla kayarak vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. 0-2

67. dakikada Adanaspor’da Oğuzhan sol kanattan köşe vuruşunu yaptı ve Candeias ceza sahası dışından gelişine topa vurdu. Top, az farkla auta gitti.

81.dakikada Adanaspor’da Oğuzhan Matur, Teklic’in sol ayağına yaptığı müdahale sonucu hakem Alpaslan Şen tarafından doğrudan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

86.dakikada Teklic, ceza sahası içinde sol çaprazdan topu Eren’e aktardı. Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

Hakemler: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Ali Doğan

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Harun Alpsoy dk. 64), Oğuzhan Matur, Fatih Kurucuk (Cem Güzelbay dk.46) Süleyman Koç, Donkor, Elias Durmaz (Orkan Çınar dk. 71), Ivan, Candeias, Endri Çekici (Yasin Midiliç dk. 62), Çikalleshi (Metehan Altunbaş dk. 46)

Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze (Gökhan Akkan dk. 82), Yakup Kırtay, Crociata (Salih Sarıkaya dk. 90+1), Roshi (Furkan Özkan dk.85), Teklic (İlkan Sever dk. 90+1), Sylla, Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 90+1)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Taş, Mamba, Ömer Arda Kara, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Teklic (dk. 18), Eren Tozlu (dk. 61 ve 86) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Oğuzhan Matur (dk.81) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Süleyman (Adanaspor) Yakup, Roshi (Erzurumspor FK)