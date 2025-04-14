Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında lider Kocaelispor, Yeni Malatyaspor’u 7-1 mağlup etti. Lig 3.’sü ile puan farkını 11’e yükselten yeşil-siyahlılar, 20 Nisan’da Esenler Erokspor maçını kazanması halinde sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Kocaelispor, sağdan geliştirdiği atak sonrası Oğulcan’ın penaltı noktasından altıpasa kafayla indirdiği topu kaleye sırtı dönük kontrol eden Samet Yalçın’ın röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sağdan atak geliştiren Kocaelispor’da Mendes’in ceza sahasına yerden ortasında kale sahası önünde topla buluşan Samet, kalenin uzak köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

41. dakikada konuk takım çıkarken orta sahada Pedrinho’nun kaptığı topla hızlı atak başlatan Kocaelispor’da savunma arkasına koşu yapan Oğulcan, Mendes’in pasında ceza sahası önünde plase vuruşla kaleci Çınar’ın sağından topu ağlara gönderdi. 3-0

45+1. dakikada orta sahadan topla rakip ceza alanına kadar ilerleyen Mendes, Samet’e pas verdi. Samet’in koşu yoluna bıraktığı topla tekrar buluşan Mendes topu ağlarla buluşturdu. 4-0

57. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Oğulcan kafayla penaltı noktasına indirdi. Samet’in dokunmadığı topla buluşan Yusuf Cihat gelişine vuruşunda top filelere gitti. 5-0

76. dakikada Ahmet Oğuz’un sağdan kullandığı uzun taçta ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Sagat topu yerden sağındaki Oğulcan’a gönderdi. Oğulcan kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 6-0

88. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor’da rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Mendes’in ortasında topla buluşan Ahmet Sagat topu ağlarla buluşturdu. 7-0

90+1. dakikada Yeni Malatyaspor atağında, Osman Katipoğlu kale önünde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 7-1

Hakemler: Melih Kurt, Mehmet Sıraç Akpınar, İbrahim Ethem Potuk

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 80), Appindangoye (Tarkan Serbest dk. 46), Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Josip Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Rivas (Barış Alıcı dk. 32), Pedrinho, Samet Yalçın (Ahmet Sagat dk. 58), Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan

Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Emir Ulusoy, Metehan Ünal (Muhammed Göktürk Gök dk. 46), Kerem Altunışık, Halil İbrahim Atcı (Osman Katipoğlu dk. 76), Umut Tanış (Ömer Çağrı Ataş dk. 76), Murat Şamil Güler (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 86), Enes Savucu (Talha Garip dk. 90)

Yedekler: Muhammed Enes Salik

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Samet Yalçın (dk. 7 ve 20), Oğulcan Çağlayan (dk. 41 ve 76), Ryan Mendes (dk. 45+1), Yusuf Cihat Çelik (dk. 57), Ahmet Sagat (dk. 88) (Kocaelispor), Osman Katipoğlu (dk.90+2) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sagat (Kocaelispor), Enes Savucu, Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor)