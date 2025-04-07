Aydın’ın Efeler ilçesinde trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.

Kaza, Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına İzmir-Denizli seferini yapan tren çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran tren seferleri ise yapılan çalışmaların ardından yeniden normale döndü.

Kimliği belli oldu

Üzerinden kimlik çıkmayan ve kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatılan kadının yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden yaşlı kadının 77 yaşındaki Hanife Acıçimen olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.