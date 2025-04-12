Bisiklet turizminin önemli destinasyonlarından Antalya’nın Kemer ilçesi, Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’na ev sahipliği yapıyor. Yarışın ilk gününde zorlu dağ yollarında kıyasıya mücadeleler yaşandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. ‘Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışın ilk gününde Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu’ndan verilen start ile pedal basan sporcular, Gedelme, Ovacık, Gölcük Yaylalarını geçerek yörüklere konuk oldu. Toros Dağları manzaraları eşliğinde kıyasıya mücadelelere sahne olan etapta, 60 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayan sporcular Gedelme’de finişi gördüler.

Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yarın Gedelme Yaylasından yarışa başlayacak sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması Yaylalarından geçecek. Sedir ormanları içerisinden Ovacık Yaylasına ulaşacak bisikletçiler, 60 kilometrelik parkur sonunda finişe ulaşacaklar.