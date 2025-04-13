’Bisikletin Kalbi Kemer’de atıyor’ sloganıyla Kemer Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Kemer Kaymakamlığı’nın koordinesinde bu yıl 3. kez düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenen ödül törende sporculara ödüllerini, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, KETAV Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kıyar, KEMK Başkanı Semih Özdemir ve yarış koordinatörü Ömer Nizam verdi.

Ulusal ve uluslararası birçok bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapan Kemer’de düzenlenen yarışlarda 100 sporcu, eşsiz Kemer manzarasında pedal çevirerek dereceye girmek için mücadele etti.

Kemer’de nisan ayının bisiklet ayı ilan edilmesinin ardından başlayan etkinlikte sporcular, zaman zaman zor anlar da yaşadı. Kemer’in muhteşem manzaralarına sahip yaylalarından geçen sporcular, dar patikalar ve ormanlık alanlarda kıyasıya mücadele etti.

Yarışlarda dereceye giren sporcular ise şöyle:

MTB Kategorisi

1- Gökhan Uzuntaş (8:19:54,6)

2- Ivan Inozemtsev (8:37:02,5)

3- Roman Zhakhovskii (8:54:53,6)

GRAVEL Kategorisi

1- Ahmet Karaoğlan (8:35:28,6)

2- Daria Pravilova (8:50:30,4)

3- Vitaly Skorobogatov 8:54:08,6

E-MTB Kategorisi

1 - Efrahim Özcan (9:14:41,9)

2 - Mert Alta (10:00:30,7)